Milan, Ferrè: “Reijnders più verticale con Conceicao. Compiti diversi”

"Abbiamo associato a Reijnders un calo fisico ". Così Stefano Ferrè , match analyst, ha parlato del centrocampista olandese del Milan durante il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Elastici '."In realtà, nelle ultime quattro partite con Conceicao, ha corso di più rispetto a quando c'era Fonseca. In generale, quello che è cambiato dell'olandese, è vedere un Reijnders più proiettato a giocare in verticale , un po' come tutto il Milan. Si tiene meno la palla, meno dribbling, meno tocchi del palloni, ma più tiri".

Milan, è un Reijnders diverso con Conceicao. Ecco l'analisi di Ferrè

Ferrè continua con la sua analisi su Reijnders: "Prima era più impiegato in costruzione. Con Fonseca si andava in verticale, ma con i recuperi alti. Per Conceicao si deve andare subito in verticale. Il cambiamento di Reijnders è già dovuto a compiti diversi che gli ha dato l'allenatore. Può anticipare un tempo di gioco, con il passaggio decisivo e con un suo inserimento, come successo contro il Parma".