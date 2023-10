Milan Femminile, Swaby: “Mi sto integrando bene, contro la Juventus…”

"Nella mia precedente esperienza in Serie A le squadre erano molto preparate tatticamente, adesso noto in campionato una crescita sotto il piano fisico. È importante coprire spazi più ampi in campo e saperlo fare velocemente. Penso che la Serie A sia progredita in fretta, attrae molti talenti importanti e questo dimostra la direzione che vuole prendere il campionato. Mi sto integrando bene, ovviamente è stato difficile saltare la preparazione con la squadra, e anche dover andare in Nazionale dopo sole due settimane, ma penso che adesso sia il momento giusto per migliorare la condizione in vista delle prossime settimane. Non vedo l'ora di vivere il resto della stagione".