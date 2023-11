Milan Femminile, Piga: “Stiamo facendo bene. Le ragazze sono fantastiche”

"Sono stata infortunata per due mesi, ma le ragazze sono fantastiche. Si lavora insieme e si migliora. Questo permette di migliorarsi, è un aspetto stimolante. Per vincere una partita bisogna evitare di prendere gol e concedere gol. Stiamo facendo bene e dopo Roma abbiamo preso solo due gol. Sono soddisfatta. Per me viene prima la squadra".