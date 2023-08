Milan Femminile, Piga: “Non vedevo l’ora di giocare la mia prima partita”

Julie Piga , nuova calciatrice del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' a latere del match contro il Merano , suo esordio in maglia rossonera. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Femminile, le parole di Julie Piga

"Non vedevo l'ora di giocare la mia prima partita con il Milan, sono molto soddisfatta dell'andamento della gara e di come ho giocato con le mie nuove compagne. Eravamo un po' stanche perché siamo ancora in fase di preparazione, ma abbiamo mostrato buone cose. Prima partita e prima vittoria, quindi è l'inizio perfetto".