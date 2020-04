Milan Femminile, Giacinti: “Idolo Vieri. Sul mio incontro con van Basten …”

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, è intervenuta in diretta su ‘Instagram‘ con Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero.

Queste le parole della Giacinti: “Da piccola ricevevo tantissime bambole e io spezzavo la teste a queste bambole e ci giocavo a calcio. Io dissi a mio papà ‘Voglio giocare a calcio‘ e alla fine convinsi i miei genitori. Quello che mi ha fatto appassionare al calcio è Bobo Vieri“.

“Michele Zunca, l’allenatore dell’Atalanta, mi ha aiutato tanto anche per andare in Serie A al Napoli. Il mio idolo? Bobo Vieri. Sarà per il soprannome e il modo di fare. Io tifavo ogni squadra in cui lui andava – ha proseguito la Giacinti -. Volevo diventare come lui, e ad ogni suoi gol mi esaltavo”.

“L’incontro con Marco Van Basten? Il primo impatto è stato devastante. Trasmette tanta leggerezza: è stata un’emozione molto forte. Incontrarlo è stato speciale”, ha concluso il numero 9 delle ‘Rossonere‘. QUESTA LA RIVELAZIONE DELLA GIACINTI SUL MESSAGGIO DI IVAN GAZIDIS >>>