Milan Femminile, Giacinti: “Gazidis ci ha detto di stare tranquille”

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, centravanti e capitano del Milan Femminile, è intervenuta in diretta su ‘Instagram‘ con il giornalista Pierluigi Pardo.

Queste le dichiarazioni di bomber Giacinti: “Ivan Gazidis ci ha mandato un messaggio dicendoci di stare tranquille e pensare alla serenità mentale poi penseremo al calcio“.

Su cosa fa in questa quarantena, la Giacinti ha rivelato: “Mi alleno tutto il giorno per far passare il tempo, leggo, faccio giochi in scatola e non penso a questa situazione che è davvero pesante, non sono state settimane semplici qui a Bergamo“. LEGGI QUI LE RISPOSTE SOCIAL DI ASMIR BEGOVIC AI TIFOSI >>>