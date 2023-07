Milan Femminile, Copetti: “Provo sensazioni indescrivibili”

Sulla parentesi al Napoli:"Vincere il campionato l'anno scorso è stato incredibile perché siamo sempre state dietro, quindi ad un certo punto ci credevamo anche noi. Vincerlo e farlo in una piazza come Napoli, che vive di calcio, è stata un'emozione pazzesca, perché il sogno di ogni sportivo è vincere. Si è creato subito un grandissimo gruppo e mi ha fatto capire quanto sia importante avere tante ragazze che lavorano tutte per lo stesso obiettivo. È stato il primo anno in cui ho vissuto un livello più alto e tutte insieme si vedeva che si remava dalla stessa parte".