Se Morata è sottovalutato: "Forse è esagerato dire che sia sottovalutato. Come dice lei non è un attaccante da 20 gol, ma ha quella qualità che fa rendere meglio i suoi compagni e la sua squadra in generale. Ha molta mobilità, attacca costantemente gli spazi e ha grande presenza in area. In questo modo i suoi compagni possono sfruttare bene gli spazi che Morata genera trascinando i rivali con sé. E bisogna aggiungere il suo grande lavoro a favore della squadra".

Sull'assenza di Dani Carvajal: "Pesa tanto, sia a livello di gerarchia nello spogliatoio (visto che era il capitano), esperienza e per il fatto che era in gran forma. Alla squadra manca molto".

Su chi avrebbe meritato il Pallone d'Oro: "Tutti e tre hanno vissuto un anno incredibile a livello individuale. Collettivamente, hanno vinto tanti titoli e per molti anni consecutivi. In questo caso, i voti dei 100 giornalisti e i loro criteri devono essere rispettati. Tutti e tre erano degni di vincere. Personalmente sono contento che a vincere sia uno spagnolo. Buon per Rodri".

Sulle possibilità delle italiane in Champions: "Sono sulla strada giusta per superare questa prima fase. Hanno un’ottima forma fisica e un grande senso competitivo, hanno tutte offerto prestazioni anche straordinarie. Se nella seconda fase, a febbraio-marzo, manterranno questo stato di forma come quello mostrato ieri dal Milan, le possibilità di arrivare lontano sono altissime". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada vuole il nuovo Rabiot: e Fonseca approva