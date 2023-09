Evani: “Milan? Ha sacrificato Tonali e rimpiazzato con giocatori di qualità”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alberigo Evani ha parlato del Milan e della cessione di Sandro Tonali: "Vedo il Milan come prima antagonista dell'Inter. Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con ragazzi giovani ma già con esperienza internazionale e con tanta personalità".