Calciomercato Milan – Centrocampista, una grande chance per gennaio

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha rifatto la propria mediana, acquistando Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, quindi Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar e, infine, Yunus Musah dal Valencia. Il tutto reso possibile dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. Poi, i dirigenti rossoneri si sono concentrati maggiormente su esterni offensivi e attaccanti centrali, lasciando, dunque, Yacine Adli e Tommaso Pobega come alternative. E non toccando, al contempo, Rade Krunić, richiesto da Fenerbahçe e Olympique Lione, ma vero e proprio pupillo di Stefano Pioli. Il quale, infatti, lo sta utilizzando da titolare fisso davanti la difesa. Un'alternativa al bosniaco, nel 4-3-3, però servirebbe e il Milan sembra essere pronto a regalarla al suo condottiero. A patto, però, che non sfumi proprio in queste ore ...