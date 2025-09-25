Sulla seduta ci consiglio, Sala dice: "E' una questione che io capisco essere divisiva d'altro canto, a questo punto, c'è veramente libertà di pensiero, di opinione per i consiglieri che devono fare la loro parte. È chiaro che mi auguro una decisione a favore, però non posso certamente ipotecare nulla".

Tra gli indecisi nella maggioranza di centrosinistra c'è il capogruppo della “Lista Beppe Sala sindaco” Marco Fumagalli: "Capisco il suo pensiero, vedremo cosa farà. Gli ho spiegato il perché, a mio parere, c'è la necessità per Milano di avere un nuovo stadio e gli ho detto 'decidi in coscienza, pensaci', non saprei dire cosa voterà, certamente da come ci siamo lasciati ieri sera non è ancora deciso, vedremo".

La vendita dello stadio di San Siro e lo sviluppo che verrà fatto da Inter e Milan dell'area "è qualcosa che segnerà un momento importante nella città e poi sarà anche un elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si è dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta. Purtroppo, in politica molto spesso si esprimono opinioni non tanto per quello che si pensa essere giusto, ma per il posizionamento politico e per fare l'opposizione al sindaco. Io faccio fatica a capire come una parte della minoranza possa essere contraria a un' ipotesi di sviluppo della città che creerebbe tanto lavoro, tanta economia".

Infine: "Se la delibera non passasse, si muoverebbero con rapidità verso un'altra situazione", cioè realizzare due stadi, uno a San Donato milanese e l'altro a Rozzano. Anche dal punto di vista ambientale, noi rischiamo di trovarci con un costruito su un'area oggi relativamente verde come San Donato e col fatto che a noi rimarrà San Siro vuoto, per cui io vedo un pericolo. Ma non voglio insistere e accetterò in ogni caso senza nessun recrimine" quello che deciderà l'aula "perché a questo punto io ho la mia coscienza a posto e per uno come me conta molto. Il Consiglio su alcune materie è sovrano e io sarò il primo ad accettare ogni decisione dell'aula".