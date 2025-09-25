Pianeta Milan
Marinozzi su Allegri: “I problemi principali del Milan combaciavano bene con le sue qualità”

Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e telecronista, ha parlato a 'Calcio Selvaggio' dell'impatto positivo di Massimiliano Allegri al ritorno sulla panchina del Milan
Il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan sta cominciando a portare i suoi primi frutti. Le ultime uscite (sia in campionato in Coppa Italia) lo hanno dimostrato in maniera evidente. Alcuni si sono stupiti per un impatto simile. Chi non si è stupito, invece, è Andrea Marinozzi. Il giornalista sportivo e telecronista ha dato la sua opinione a 'Calcio Selvaggio'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, il commento di Marinozzi su Allegri

Le parole di Marinozzi: "Non sono rimasto sorpreso da Allegri, perché i problemi principali del Milan combaciavano bene con le sue qualità. Il problema principale del Milan era la difesa. Subiva troppi gol e li subiva perché aveva una pressione non ben combinata. L'ha diminuita. E una difesa dell'area di rigore pessima, e si è vista contro la Cremonese. Ma già dei passi avanti si sono notati".

"La qualità offensiva, aspettando Leao e un avversario più alto, le qualità di Allegri si sposano bene con i difetti del Milan. E poi un altro difetto grosso che il Milan aveva avuto l'anno scorso era di leadership. Nessuno con gli attributi. Compri Modric, uno che ha vinto 6 volte la coppa dei campioni, ti può aiutare a migliorare questo aspetto e far sì che anche coloro che ti girano intorno siano sempre con il cervello acceso".

