Milan, Doni: “De Ketelaere può arrivare ai livelli di Ilicic e Muriel”

Cristiano Doni, ex giocatore dell'Atalanta, ha detto la sua su Charles De Ketelaere, belga in prestito alla Dea dal Milan

Cristiano Doni, ex giocatore dell'Atalanta, si è concesso ai microfoni di Radio Serie A e ha detto la sua su Charles De Ketelaere, trequartista belga ex Milan. Doni ha ammesso: "All’Atalanta uno che mi faceva venire la voglia di andare allo stadio tutte le domeniche era Josip Ilicic, così come Papu Gomez e Luis Muriel: giocatori di un livello straordinario. Secondo me Charles De Ketelaere può arrivare a questi livelli. L’Atalanta e soprattutto Gasperini stanno tirando fuori il vero potenziale". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>