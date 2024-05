Milan, Donadoni: “Zirkzee è un giocatore moderno, Leao deve fare il salto”

In seguito su Leao ha detto: "Negli anni passati se ne sono trovati di giocatori che hanno caratteristiche chiaramente al di sopra della media e che magari faticano per un motivo o per un altro. Leao, putroppo per lui, è in questa categoria oggi. Ha indiscutibili potenzialità perché possa diventare un top player, però ancora deve fare questo ulteriore salto di qualità probabilmente caratteriale". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez le richieste per il rinnovo, ma il Diavolo...