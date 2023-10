Milan, Di Stefano: “Squadra serena. Ho visto grande euforia”

"Tre settimane fa il Milan era reduce proprio da quel 5-1 contro l’Inter e venivano a mancare tutte le certezze. Fai tre partite splendidamente bene, incontri l’Inter, prendi 5 gol e sembrava un momento complicatissimo. Ma a Milanello si sono compattati, ma poi fai una cosa: riesci a blindare la porta nelle sei gare successive. Serenità ritrovata dalle parti di Milanello dopo il derby. Spesso serve tempo per cambiare il vento dalle parti dei centri sportivi. È successo in così poche settimane che il Milan davvero si è compattato. Ieri c’era grande euforia nello spogliatoio. A me spesso piace raccontarvi non solo le partite, quelle le vedono tutti. Spesso è bello raccontare quel che magari vediamo noi e non gli altri. Ho visto una compattezza di gruppo. E sembrerà banale quel che sto per raccontare, ma l’episodio finale di Giroud, vincere la partita che forse meritavi meno, ti lascia qualcosa. Ai giocatori, ai dirigenti… Abbiamo visto ieri Furlani a fine partita esultare non solo coi tifosi, ma anche nella zona spogliatoio. Anche Pioli euforico, nonostante abbia sempre quello stile compassato come nelle interviste". LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato