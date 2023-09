Milan, Di Stefano: “Krunic giocatore invisibile, ma fondamentale”

Il Milan ha vinto per 1-0 contro il Verona . I rossoneri, però, dovranno fare a meno di Rade Krunic , uscito nel secondo tempo per quel che poi si è scoperto fosse una lesione al flessore della gamba. Il giornalista Di Stefano ha parlato proprio della situazione del centocampista rossonero e della sua importanza. Ecco le sue parole a Sky.

"Krunic giocatore preziosissimo per Pioli, più di quanto si possa immaginare. Starà fuori per almeno 4 settimane, salterà Cagliari, Lazio, Dortmund e Genoa. Il Milan vuole provare ad averlo per la Juve il 22 ottobre dopo la sosta, giocatore invisibile ma fondamentale".