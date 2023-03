Milan, Di Napoli: “De Ketelaere ha qualità, Leao a volte è indisponente”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Arturo Di Napoli ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche di alcuni singoli del Milan , come Rafael Leao e Charles De Ketelaere . Di seguito le sue parole.

Sulla possibilità di vendere Leao a 100 milioni : "Sì. E' forte ma non un campione".

Su Charles De Ketelaere : "Al Milan manca la continuità vista anche lo scorso anno. La Salernitana si è presentata propositiva a San Siro ed è la mentalità giusta portata da Paulo Sousa. De Ketelaere è un ragazzo giovane, vedo delle qualità. E' un 2001, ho visto tanti soffrire arrivati in Italia. Da Leao ci si aspetta di più, viste anche le richieste di contratto, ma è tutto il contesto di squadra che ha problemi. Sicuramente la situazione contrattuale incide nelle prestazioni, ma a volte Leao diventa indisponente. Lui c'entra poco con il gioco corale, gioca a fiammate. E se ti affidi alle giocate alla lunga ne paghi le conseguenze".

Sul confronto tra Kvaratskhelia e Leao: "Al di là della condizione attuale, il georgiano ha un atteggiamento e una continuità pazzesca e fa la differenza questo. Anche quando non fa gol si mette a servizio della squadra e poi è continuo".

Sulla corsa Champions:"L'Inter è forte ma le altre non ne approfittano dei passi falsi. La Lazio sta costruendo con Sarri, l'Atalanta risente un po' di fatica, mentre il Milan lo vedo in difficoltà. Ma nel calcio sappiamo che basta una scintilla per accenderti di nuovo". Milan, ecco chi è Stalmach: il mediano che ha stregato Torres >>>