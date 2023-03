Milan, ecco Stalmach: il centrocampista del futuro che ha colpito Torres

Conosciamo meglio Dariusz Stalmach, giovane centrocampista del Milan che proprio ieri ha segnato un gol all'Atletico Madrid di Torres

Enrico Ianuario

Non capita tutti i giorni di incidere in una partita che passa alla storia del calcio giovanile. Dariusz Stalmach, ieri, grazie al gol del momentaneo 1-0 ha consentito al Milan primavera di indirizzare il match contro l'Atletico Madrid verso uno storico successo. Quella di ieri, infatti, è stata una gara importante per i rossoneri che hanno eliminato ai quarti di finale della Youth League la squadra allenata dall'ex attaccante del Milan Fernando Torres 2-0 (l'altra rete di El Hilali). Storico successo a parte, conosciamo meglio Stalmach, il centrocampista del futuro del Diavolo.

Stalmach è stato acquistato la scorsa estate dal Milan, soffiandolo alle concorrenti Juventus e Roma, pagandolo circa un milione di euro dal Gornik Zabrze, club del massimo campionato polacco con il quale aveva esordito tra i grandi. E proprio lì, durante la sua esperienza in Polonia, aveva catturato l'attenzione del suo ex compagno di squadra Lukas Podolski, ex di Bayern Monaco e Inter tra le altre. Inoltre il suo talento gli ha consentito di essere inserito tra i 60 migliori talenti classe 2005 in giro per il mondo dal 'Guardian'. Insomma, un profilo sicuramente interessante che ha indotto il club rossonero a credere nelle sue potenzialità. La Juventus lo considerava un piccolo Rabiot, il Milan un piccolo Tonali.

Si tratta di un centrocampista duttile in grado di giocare sia davanti la difesa, ma anche nel ruolo di mezz'ala e trequartista. Nonostante non abbia una grandissima vena realizzativa, non si può di certo notare la sua propensione all'inserimento da dietro, cosa che effettivamente ha mostrato ieri in occasione del gol del momentaneo 1-0. E' un calciatore molto tecnico e ha un'ottima visione di gioco, tanto da essere paragonato in patria a Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

Stalmach è un calciatore minorenne, compirà 18 anni il prossimo otto dicembre. In estate ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 2025, ma non è da escludere che i rossoneri, una volta compiuta la maggiore età, possano proporgli il rinnovo del contratto. Il Milan, negli ultimi anni, ha investito e continua ad investire tanto sui giovani. Stalmach ne è una dimostrazione e potrebbe rappresentare il futuro del club. Ibrahimovic torna dal 1'? Ecco a quando risale la sua ultima da titolare.

