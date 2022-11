Milan, Di Marzio: “Ecco chi avrebbe voluto Giroud. E per due volte!”

Gianluca di Marzio è intervenuto per svelare un retroscena sull'attaccante del Milan Olivier Giroud, cercato due volte da un tecnico rivale

L'uomo del momento, in casa Milan e nella Francia, è senza ombra di dubbio Olivier Giroud. Nella nazionale transalpina l'attaccante ha appena raggiunto Thierry Henry come miglior marcatore per Les Bleus, mentre in rossonero sta guidando il Diavolo all'inseguimento del Napoli.

E pensare che Olivier Giroud rischiava di non essere né il titolare della Francia, né del Milan. Se non ci fosse stato l'infortunio di Karim Benzema il classe 1986 sarebbe partito dalla panchina. Ma poteva anche non diventare rossonero ed accasarsi nell'altra sponda di Milano.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, infatti, Olivier Giroud era stato cercato per ben due volte dall'attuale tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che lo avrebbe voluto alla Lazio e poi in nerazzurro. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gianluca Di Marzio su Giroud — "Simone Inzaghi è un estimatore di Giroud. Lo avrebbe voluto sia alla Lazio, con Tare che andò a Londra per cercare di prenderlo e poi il giocatore decise di rimanere al Chelsea, sia appena arrivato all'Inter quando Inzaghi lo richiamò, ma lui stava per firmare per il Milan".