Francia-Australia, le pagelle di Giroud: “Sa di essere insostituibile”

Olivier Giroud ha segnato una doppietta in Francia-Australia 4-1: pagelle con voti molto alti sui quotidiani per il centravanti del Milan

Daniele Triolo

Ieri sera la Francia di Olivier Giroud ha battuto, in rimonta, 4-1 l'Australia nella prima giornata del Girone D dei Mondiali in Qatar. Il centravanti del Milan, schierato titolare nel 4-2-3-1 dal Commissario Tecnico Didier Deschamps, ha segnato due reti, una per tempo.

Francia-Australia 4-1, le pagelle (belle) di Monsieur Giroud — Due gol che, di fatto, hanno consentito a Giroud di agguantare Thierry Henry a quota 51 reti in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Nazionale francese. Una bella soddisfazione per il numero 9 del Diavolo e dei 'Bleus' che, questa mattina, sui quotidiani sportivi, ha rimediato tanti bei voti nelle pagelle del 'day after'.

Il 'Corriere della Sera' gli ha dato 7, mentre il 'Corriere dello Sport' ha alzato il proprio giudizio fino a 8. Medesimo voto nelle pagelle di Francia-Australia 4-1, per Giroud, anche da 'La Gazzetta dello Sport', così motivato:"Gioca mezzo metro sopra l’erba: segna due volte (altro che Russia) e quasi ribalta Doha con una sforbiciata appena fuori: preso Henry a 51 gol, è il miglior cannoniere di Francia".

Giudizi positivi e tanti 8 per il centravanti del Milan — Chiosa con 'Tuttosport', dal quotidiano torinese altro 8 per Giroud: "Seppur non in solitaria, è record. Una doppietta da centravanti vero, che sa di essere insostituibile e cerca di fare sempre il suo dovere con l'umiltà del campione. Anzi, del recordman".