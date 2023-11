Milan, Di Gennaro: “Bisogna ancora capirlo. Ha tanti infortuni”

Antonio Di Gennaro , ex calciatore e commentatore tv, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A, ma non solo. Un argomento è stato anche il Milan e in particolare la situazione degli infortuni in casa rossonera. Ecco il suo pensiero.

"...Il campionato è ancora lungo, non so se la Juve è la più credibile ora ma non giocano le coppe e si basa su una difesa molto forte. Impone poco il gioco ma ottiene il massimo la Juve. Non sarà facile vincere con questa Juve ma l'Inter la ritengo la più forte. Bisogna capire come si riprenderà il Milan... Il Milan dobbiamo capire cosa farà, ha tanti infortuni". LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>