Milan, Di Gennaro: “De Ketelaere deve dimostrare di valere la cifra spesa”

La rassegna iridata gli sarebbe dovuta servire per rilanciarsi dopo un avvio di campionato con il Milan tutt'altro che esaltante. E invece la precoce eliminazione del suo Belgio, finito terzo nel girone dei Mondiali di Qatar alle spalle di Marocco e Croazia, ha dimostrato ancora di più le sue difficoltà. Il trequartista del MilanCharles De Ketelaere ha giocato poco ai Mondiali e quando il CT Roberto Martinez lo ha chiamato in causa lui non ha dato segnali di miglioramento. Per lui la dirigenza rossonera ha fatto i salti mortali, facendo un investimento economico non indifferente, ma il belga non sembra rispondere presente.