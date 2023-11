Del Piero: “Milan e Napoli possono rientrare nella corsa scudetto”

L'inter comanda la classifica davanti a tutti a quota 32 punti, segue la Juventus con 30 punti. Più staccato il Milan, posizionati a 4 lunghezze dai bianconeri. Il quarto posto in graduatoria è occupato dal Napoli a 24 punti, rilanciatosi dopo la convincente vittoria ottenuta a in casa dell'Atalanta. Seguono Roma e i nerazzurri di Bergamo che potrebbero vedrai scavalcare dl Bologna, in caso di vittoria questa sera sul Torino. LEGGI ANCHE: Camarda futuro al Milan. Trattative avanzate per il contratto