Milan, De la Fuente sconfessa Fonseca? “Morata sta superando i test e …”

Milan, Morata può giocare con la Spagna: de la Fuente insiste e aggiunge che ...

Sembra quindi che, a meno di cambi di programma dell'ultimo minuto, l'attaccante rossonero possa prendere parte ai match di Nations League con la sua Spagna. Questo nonostante il colpo in testa ricevuto da Strahinja Pavlovic in allenamento qualche giorno fa a Milanello. Ricordiamo come Paulo Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, avesse tuonato contro Luis de la Fuente per le sue dichiarazioni su Alvaro Morata: "Non so come mai l'ha detto. C'è un protocollo per cui dopo una contusione si deve fermare 10 giorni. Per me è strano. Le indicazioni che ho è che per 10 giorni non deve fare niente. Non è un'opzione per noi, è obbligatorio. Non so come possa dirlo".