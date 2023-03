Milan, De Ketelaere: “Lavoro per diventare titolare, non penso ad altro”

Il trequartista del Milan e del Belgio Charles De Ketelaere ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tempo che si dà in rossonero

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Interrogato su quanto tempo abbia intenzione di darsi per dimostrare quanto vale al Diavolo, il classe 2001 ha risposto come al momento il suo unico pensiero sia di lavorare costantemente per diventare titolare, senza pensare ad altro. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Charles De Ketelaere sul tempo che si dà al Milan

"Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duro possibile per poi riuscire ad ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro".