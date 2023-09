De Ketelaere: “Col Milan non è stata una buona stagione. Su Maldini…”

Charles De Ketelaere , calciatore del Milan in prestito all'Atalanta , al termine della sfida tra Belgio e Estonia ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole.

Sul Milan: "Quella al Milan non è stata una buona stagione per me, quindi ho deciso di andarmene per giocare di più e ritrovare il feeling con il campo. Adesso voglio dimostrare a tutti chi sono e ci sto riuscendo. Sono molto felice di essere all'Atalanta, l'inizio di stagione è stato ottimo".