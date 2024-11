Milan, Biasin su De Ketelaere: “L’Atalanta ha fatto un colpaccio. Maldini…”

Fabrizio Biasin ha parlato proprio della prestazione dell'attaccante belga ex Milan Charles De Ketelaere, citando anche Paolo Maldini

L' Atalanta continua a volare anche in Champions League. La Dea al momento è tra le top 8 della maxi classifica. Nella vittoria dominante contro lo Young Boys, grande protagonista Charles De Ketelaere . L'ex Milan ha segnato due gol e servito tre assist. Tante le reazioni sulla gara. Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' L'ascia raddoppia ', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato proprio della prestazione dell'attaccante belga ex Milan . Ecco il suo parere.

Milan, per Biasin De Ketelaere è un colpaccio della Dea. Poi cita anche Maldini

"Già avere uno che nelle partite di medio livello fa gol e assist e fa riposare tutti, va benissimo. L'Atalanta ha fatto un colpaccio, hanno visto qualcosa che aveva visto Maldini. Nell'anno al Milan sembrava un giocatore non adatto. Gasperini secondo me gli ha fatto anche un mazzo grande così. Lui non fa carezze a nessuno: o tiri fuori quello che hai, o vai fuori dalle balle". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Difesa? La soluzione. Si può parlare di Scudetto". Sul mercato... | ESCLUSIVA