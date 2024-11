Slovan Bratislava-Milan, Biasin: “Ottimi i 3 punti, ma ci sono dei però”

Il giornalista Fabrizio Biasin , nel suo Editoriale redatto per tuttomercatoweb.com, ha detto la sua riguardante il match Slovan Bratislava-Milan , terminato 2-3 per i rossoneri. Ecco le parole di Biasin: "Il Milan torna da Bratislava con tre punti ottimi per la classifica e per il morale. E, però, ci sono dei però".

I però secondo il giornalista: "Il primo: la partita con la Juventus non è un problema di “punti”, o non solo. È un problema di “proposta”. Un tifoso del Milan non è abituato a quella roba lì e non la può accettare. Al limite preferisce perdere perché ha cercato di vincere e, quindi, non può sopportare cotanta bruttezza. Fonseca dice di essere d’accordo, ma il problema è che certe cose dovrebbe capirle lui per primo".