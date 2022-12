Daino su De Ketelaere: “Deve tirare fuori la grinta, lo vedo timido”

Se nella rosa del Milan c'è un giocatore che non ha ancora convinto questo è senza subbio Charles De Ketelaere . Il trequartista belga poteva dimostrare le proprie qualità ai Mondiali di Qatar 2022 , ma nelle poche occasioni che ha avuto non ha per nulla impressionato.

Milan, le parole di Daniele Daino su Charles De Ketelaere

"Il Milan l'ha pagato una cifra importante, la pressione in rossonero c'è perché è un grande club. In molti se lo aspettavano più pronto, ha fatto vedere qualcosa di buono ma non ha trovato la giusta prestazione. Lo vedo timido, gli manca la continuità nel gioco. È molto bello da vedere, ma deve crescere dal punto di vista mentale. Deve tirare fuori la grinta. Maldini lavorerà su questo, ma la pazienza non è infinita".