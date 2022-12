Milan, De Ketelaere deve svegliarsi: c’è un’impressione su di lui …

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non ha inciso nella prima parte di stagione. Il club rossonero però ha ancora fiducia nel belga

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, l'elemento che, più di tutti, è mancato maledettamente al Diavolo di Stefano Pioli nei primi tre mesi della stagione 2022-2023.

Acquistato la scorsa estate dal Bruges per 35 milioni di euro, di fatto impegnando quasi tutto il budget per il calciomercato rossonero, De Ketelaere ha giocato 18 partite tra Serie A e Champions League senza segnare lo straccio di un gol. Unico acuto, l'assist per Rafael Leão in Milan-Bologna 2-0 del 27 agosto scorso.

Milan, si attende l'esplosione di De Ketelaere — Ha iniziato la sua esperienza in rossonero da titolare. Poi è finito lentamente, inesorabilmente e, come evidenziato dal 'CorSera', giustamente in panchina. De Ketelaere va aspettato, così come il Milan ha fatto con lo stesso Leão e con Sandro Tonali. È ora, però, che il fantasista belga classe 2001 si dia una mossa.

Il Milan è il Milan, le aspettative sono elevate (a maggior ragione per la cifra sborsata per prenderlo). Ora, dunque, tocca a De Ketelaere accelerare e far vedere di che pasta è fatta. Mister Pioli valuta di schierarlo prima punta: potrebbe già accadere in Salernitana-Milan del prossimo 4 gennaio 2023, vista l'assenza di Divock Origi e i pochi giorni di allenamento che avrà nelle gambe Olivier Giroud dopo i Mondiali.

Forse giocherà da 'falso nueve'. Ma deve sbloccarsi di testa — L'impressione su di lui, però, ha concluso il quotidiano generalista, è che De Ketelaere abbia bisogno di una svolta mentale, prima ancora che tattica, per conquistare finalmente un posto al sole in questo Milan. Avverrà? Offerto al Milan, Maldini ci pensa: le ultime news di mercato >>>