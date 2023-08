Milan, Cracco: “Mi dispiace per Tonali. Finché c’è Pioli c’è speranza”

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta alcune dichiarazioni e pareri sul Milan , sul calciomercato e le prospettive rossonere in questa nuova stagione. Tra i tanti ha parlato anche Carlo Cracco , chef stellato e tifoso del Diavolo, ecco le sue parole.

«Finché c'è Pioli c'è speranza. Mi dispiace che sia stato ceduto Tonali, ma bisogna mettere in conto le occasioni e coglierle quando capitano. Ovvio che dispiace anche per l'addio di Maldini o per la piega che ha preso la questione di San Siro. Io però credo, per quanto riguarda il Milan, che si stia facendo un buon mercato. E mi fido delle scelte del nostro tecnico. Saremo competitivi».