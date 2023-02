Milan, Costacurta: “Thiaw ha dato sicurezza ai compagni”

Anche Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto in seguito alla vittoria dei rossoneri contro il Monza e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport per esaltare la prestazione di Malick Thiaw. Secondo Billy, il tedesco ha dato grande sicurezza ai propri compagni di reparto e questo rappresenta una novità per il Diavolo che ha scoperto un nuovo titolare, fino a questo momento poco utilizzato dall'allenatore Stefano Pioli. Di seguito le sue parole.