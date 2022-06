Milan, Costacurta: “Maldini non la sta vivendo con leggerezza”

Alessandro Costacurta ha parlato del futuro di Paolo Maldini al Milan , dopo il passaggio della proprietà al fondo RedBird, avvenuto da poco. I rossoneri sono pronti a ripartire per riconfermarsi anche nella prossima stagione. In attesa ci sono ancora i rinnovi di Maldini e Massara, ormai sempre più vicini. Poi si lavorerà sul fronte mercato .

Intervenuto in diretta a 'Sky Sport', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha così parlato di Maldini: "Conoscendolo non la sta vivendo con la leggerezza che dovrebbe avere un personaggio come Paolo. Perché credo che ci siano criteri di valutazione e comportamento anglosassoni e mediterranei. Quelli anglosassoni sono un po' così. Soprattutto per certi tipi di fondi. Per tanti di noi questi comportamenti sono praticamente non consoni, diciamo così".