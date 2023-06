Milan, Costacurta: “Hjulmand? Vorrei vederlo in campo internazionale”

A margine del trofeo di padel "Io aiuto il Meyer" a Forte dei Marmi, organizzato dalla Win Effect, Alessandro Costacurta, ha parlato del calciomercato del Milan. Principale argomento di discussione, il centrocampista del Lecce, Hjulmand che sarebbe uno degli obiettivi dei rossoneri per sostituire l'infortunato Bennacer. I salentini chiederebbero comunque molto per il mediano, reduce da un'ottima stagione in Serie A. Ecco le parole dell'ex difensore rossonero a Tuttomercatoweb.