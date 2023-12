Alessio: “Conte al Milan? Potrebbe accettare. Chi lo prende fa un affare”

Ha poi aggiunto: "Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter, potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto".

Antonio Conte in Italia ha già allenato squadre come Juventus e Inter; l'ultima esperienza da allenatore lo ha visto sulla panchina del Tottenham in Premier League. Dopo la squadra londinese si è preso un periodo di pausa e attualmente è svincolato. LEGGI ANCHE: Allenamento Milan, le ultime news sulle condizioni di Kjaer e Leao >>>

