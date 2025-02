Milan, Conceicao: “Il mio futuro? Ho ancora la valigia a Milanello…”

Intervenuto a Dazn, subito dopo il derby, concluso sul risultato di 1-1, con l' Inter , Sergio Conceicao , tecnico del Milan , ha parlato così della partita, della prestazione della squadra e dei singoli. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul cambio di Bennacer e la prestazione della squadra: "Avevo bisogno di altre caratteristiche a centrocampo, eravamo in inferiorità numerica. Avevamo bisogno di più muscoli, così ho messo Jimenez sulla fascia e Musah al centro. Dobbiamo avere la testa giusta, siamo al Milan e i giocatori devono avere questa responsabilità. A volte bisogna avere di più la palla, ma anche la voglia di far male all'avversario. Vero che il tempo è poco, sono arrivato da un mese, non ho ancora tolto la valigia da Milanello".