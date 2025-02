Derby Milan-Inter, Conceicao: “Serve costanza. Leao deve capire una cosa”

Sul cambio di Bennacer e la prestazione della squadra : "Avevo bisogno di altre caratteristiche a centrocampo, eravamo in inferiorità numerica. Avevamo bisogno di più muscoli, così ho messo Jimenez sulla fascia e Musah al centro. Dobbiamo avere la testa giusta, siamo al Milan e i giocatori devono avere questa responsabilità. A volte bisogna avere di più la palla, ma anche la voglia di far male all'avversario. Vero che il tempo è poco, sono arrivato da un mese, non ho ancora tolto la valigia da Milanello".

Sul Rafael Leao: "La costanza che voglio per la squadra la voglio anche individualmente. Leao ha dei momenti nella partita in cui è fortissimo, poi ci sono altri momenti in cui deve cpaire che fa parte di un collettivo. Questo si impara tutti i giorni, lui come tutti".