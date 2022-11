Milan, Compagnoni: “Poco apporto dal mercato, Vranckx interessante”

Compagnoni sul Milan

"Il passo del Napoli mette pressioni a tutte. Il Milan ha due punti in meno dello scorso campionato ed ha fatto un eccellente girone di Champions. Non ha avuto un grande apporto dal mercato. Ma in prospettiva si è rinforzato: De Ketelaere potrà solo migliorare, Vranckx è un giocatore interessante, ma non è pronto. Credo che il Milan stia facendo il suo". La doppia procura e la firma 'fasulla': i problemi legati al rinnovo di Leao.