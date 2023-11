Milan, Compagnoni: “Non mettiamo pressione a Camarda. Ma Yamal …”

Le parole di Maurizio Compagnoni su Francesco Camarda

"Di Camarda ne parlano benissimo, abbiamo visto qualche filmato come il gol in rovesciata: mica male. Vero che in Spagna c'è Lamine Yamal che è quasi coetaneo e ha già esordito con gol in Nazionale. Ma diamogli tempo e non mettiamogli pressione addosso".