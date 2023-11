Sabato 25 novembre, alle ore 20:45, andrà in scena allo stadio San Siro il match tra Milan e Fiorentina, valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan in porta e una difesa a quattro con Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders. Uomini contati in attacco, con Luka Jovic che dovrebbe essere supportato da Samuel Chukwueze e Christian Pulisic.