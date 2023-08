Milan, Cecere: “I rossoneri hanno fatto un ottimo lavoro”

"Il Milan, oltre all'addio di Tonali, ha messo oltre 50 milioni di euro dalle proprie casse, ha fatto acquisti mirati in fretta per dare una squadra già pronta a Pioli, prendendo giocatori molto interessanti. Ha fatto un ottimo lavoro. Inter, Juve e Napoli sono in attesa degli eventi, hanno un obiettivo ed è un po' anche la nostra cultura del calciomercato, quella italiana: arrivare all'ultimo per strappare il miglior prezzo. Però non è facile con il mercato in arabo in auge, drogato dal punto di vista dei prezzi e delle cifre folli che stanno offrendo ai giocatori, e con il mercato inglese. Sono comunque convinto che il Napoli troverà il sostituto di Kim e l'Inter e la Juventus metteranno a segno i propri colpi". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – “Ecco la richiesta per Krunic”