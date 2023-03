Cassano: “Credo in De Ketelaere. Ecco chi mi ricorda”

Lo stesso Cassano, solo qualche mese fa, aveva già parlato dell'attuale trequartista belga rossonero, paragonandolo, però, a ben altri giocatori: "Faccio una premessa, il ruolo è ovviamente diverso. De Ketelaere è un falso lento. Un po' come Pirlo, ha la velocità di pensiero. Vede le giocate in anticipo. Ora azzardo un paragone: sapete chi mi ricorda per eleganza e movenze? Redondo". Milan, suggestione Luis Enrique per la panchina >>>