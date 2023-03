Milan, idea intrigante per il dopo Pioli: Luis Enrique. La curiosità

Luis Enrique potrebbe essere l'uomo giusto per il Milan qualora il Diavolo decidesse di interrompere il rapporto lavorativo con Stefano Pioli

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, qualora il Milan non entrasse tra le prime quattro in classifica, e, pertanto, mancasse la qualificazione all'edizione 2023-2024 della Champions League, non sarebbe da scartare una rivoluzione in casa rossonera.

Milan, Pioli a rischio esonero se manca il quarto posto — A cominciare dalla panchina. Il tecnico Stefano Pioli, che ha di recente rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025, non è esente, dunque, dal rischio di un esonero qualora non centrasse l'obiettivo minimo stagionale. In quel caso, con un Diavolo al massimo in Europa League, chi potrebbe sedere sulla panchina rossonera?

La 'rosea' ha suggerito di tenere d'occhio la pista Luis Enrique. Attualmente disoccupato dopo aver guidato la Spagna agli ultimi Mondiali in Qatar, l'allenatore classe 1970 aspetta un valido progetto per tornare in pista. Ha avuto una chiacchierata con l'Atlético Madrid: opzione, questa, che potrebbe concretizzarsi soltanto nel caso in cui il 'Cholo', Diego Pablo Simeone, si lasciasse consensualmente con i 'Colchoneros'.

Luis Enrique ama l'Italia e ha già lavorato con Massara — Esonerare l'argentino, che costa 20 milioni di euro netti a stagione, per l'Atléti appare infatti complicato. Luis Enrique, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', è innamorato dell'Italia e un progetto come quello del Milan, improntato sui giovani e sul talento, potrebbe stuzzicarlo molto. C'è anche una curiosità da evidenziare e che potrebbe 'spingere' l'ex calciatore di Barcellona e Real Madrid verso la Milano rossonera.

Luis Enrique, infatti, ha già lavorato con l'attuale direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, nella stagione 2011-2012, unica esperienza dell'allenatore iberico nel nostro calcio, quando ha guidato la Roma. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>

