Sui problemi del Milan: "Il pesce puzza dalla testa. Il Cardinale e il Furlani della situazione non sanno dove girarsi. La società sta sbagliando troppe cose. Non parlano mai, non sanno di calcio. Quello del Milan non è un progetto, io non vedo nulla. L’unico che si assume delle responsabilità e Ibra, che ha due co****ni così, va come un treno. Sono solo lui e Fonseca. Stanno mandando avanti una barca di giocatori farlocchi, che servono a poco. Qualcuno è dentro e fuori. Il progetto non è partito bene alla base. Il Milan non merita persone che non sanno di calcio, concentrati solo sul business. Il Milan ha bisogno di giocatori di livello, questi pensano di aver preso il Milan come se fosse la Sammartinese".