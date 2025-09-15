Pianeta Milan
Milan, Caressa: “Record di Marcenaro e VAR, tre errori nella stessa azione”

Il giornalista Fabio Caressa ha commentato l'episodio legato ad Nkunku durante Milan-Bologna ai microfoni di SkySport
Alessia Scataglini

Il noto giornalista Fabio Caressa, intervenuto durante il consueto appuntamento con il 'Club' di Sky Sport, ha commentato l'episodio legato ad Nkunku durante Milan-Bologna, rivolgendo le sue critiche nei confronti dell'arbitro Marcenaro e del VAR (Fabbri). Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Caressa sull'episodio Nkunku: "Tre errori in una sola azione, record del mondo"

"Record del mondo che arbitro e VAR facciano tre errori nella stessa azione. Secondo me è una delle cose meno comprensibili. Vi spiego tecnicamente come dovrebbe essere andata: il primo contatto c’è, considerato una spinta dal VAR, ma questo secondo contatto non c’è a giudizio dell’arbitro andato al monitor. L’unico problema che il contatto precedente è un rigore clamoroso su cui il VAR non è intervenuto perché probabilmente è una spinta e non si può intervenire".

Critiche durissime quelle riferite da Fabio Caressa. Anche secondo il giornalista, il rigore legato al primo contatto (quello di Lucumì) è presente e, non assegnarlo, è stato un gravissimo errore.

