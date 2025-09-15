Milan, Caressa: “Record di Marcenaro e VAR, tre errori nella stessa azione”

Caressa sull'episodio Nkunku: "Tre errori in una sola azione, record del mondo"

"Record del mondo che arbitro e VAR facciano tre errori nella stessa azione. Secondo me è una delle cose meno comprensibili. Vi spiego tecnicamente come dovrebbe essere andata: il primo contatto c’è, considerato una spinta dal VAR, ma questo secondo contatto non c’è a giudizio dell’arbitro andato al monitor. L’unico problema che il contatto precedente è un rigore clamoroso su cui il VAR non è intervenuto perché probabilmente è una spinta e non si può intervenire".