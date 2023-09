Milan, Caressa: “La visita di Ibrahimovic? Fossi stato in Pioli…”

"Io mi sono chiesto una cosa durante la settimana. Perché tutti hanno esaltato questa visita di Ibrahimovic a Milanello dopo il derby perso e prima della Champions. Ma voi, foste stati Pioli, sareste stati così contenti? Pioli è un signore, è bravissimo e ha detto che ogni volta che va a trovarli fa piacere. Ma perché? Secondo voi era effettivamente una cosa utile alla squadra. Figuriamoci quanto io ho amato Ibra da calciatore e il rispetto che ho per lui, però sembrava fosse una cosa così importante… Alla fine si trattava di un ex giocatore che era andato a trovare la squadra. Voglio dire, mi è sembrato anche poco carino nei confronti di Pioli in un momento di difficoltà. Che un ex vada a trovare la squadra e che questo l’accolga è normale. Dovuto anche? Certo. Ma è l’impatto che ha… Non lo so, mentre dicevano tutti ‘Che bello, che bello’, io pensavo: ‘Fossi stato Pioli, per me non sarebbe stato bello per niente’. Lo dico proprio sinceramente". LEGGI ANCHE: Probabile formazione Cagliari-Milan, Okafor in avanti? Le scelte di Pioli