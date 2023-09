Milan, Capello: “Tonali applaudito e Donnarumma fischiato, vi spiego…”

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Sandro Tonali e Gianluigi Donnarumma

Milan, le parole di Fabio Capello

"Donnarumma è andato via a parametro zero, è questa la differenza sostanziale. L'addio di Tonali ha invece permesso al Milan di investire tanto sul mercato: per questo motivo lui è applaudito e Donnarumma fischiato".