Milan, Capello: “Theo Hernandez? Potrebbe avere problemi extra-calcio”

«Al Milan succedono cose mai viste. Può essere che l’esterno sinistro francese abbia problemi extra-calcio, è in un momento così. Se invece fosse un capriccio sarebbe diverso. Ma la certezza è che non è lo stesso Theo dello scorso anno». Fonseca e Theo Hernandez, hanno avuto ieri a Milanello un colloquio individuale: l’obiettivo era spiegargli gli errori commessi e invitarlo a reagire per concentrarsi solo sul Milan. Vedremo se il terzino rossonero giocherà da titolare domenica in Milan-Genoa oppure no. Domani potremmo saperne già di più. LEGGI ANCHE: Milan-Stella Rossa, Terzic: “C’è un errore dell’arbitro. Jovic non è un vincente” | ESCLUSIVA PM