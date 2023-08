Milan, Capello: “Rivera mi ha aiutato dopo l’infortunio al menisco”

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina riporta anche una lunga intervista a Fabio Capello, ex allenatore del Milan

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Tra i tanti argomenti, anche la motivazione per la quale ha lasciato il calcio giocato. Ecco l'estratto.

"Le mie ginocchia non mi consentivano di continuare. Allora se ti facevi un infortunio al menisco era un dramma, altro che artroscopia. Feci il primo a diciotto anni e il secondo a ventuno. Le ginocchia erano maciullate. Arrivai alla decisione di smettere per questo. Per fortuna, grazie a Gianni Rivera, passai subito a fare una cosa che mi piaceva molto: insegnare calcio ai ragazzi, quelli del Milan. Per questo non ho lasciato quel campo, quell’erba dove ho passato tanta parte della mia vita". LEGGI ANCHE: Milan, Pioli trattiene Krunic: scelta giusta? >>>