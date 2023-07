Le parole di Antonio Canovi sul Milan

Milan, si presenta Loftus-Cheek. Che tipo di acquisto può essere? "Non credo che basti lui. Il Milan ha perso uno importantissimo come Tonali e anche in attacco serva qualcosa. Io credo che per ora il rinnovo di Leao sia l'operazione più importante. Serve completare la squadra, non ha ancora superato l'addio di Kessiè, non è ancora una rosa completa".